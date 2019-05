Grupo de 10 pessoas começou a ser julgado por tráfico de droga e furtos

O Tribunal da Feira começou, no passado dia 14, a julgar nove homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 23 e 55 anos, num processo por tráfico de droga e furto de metais ferrosos e outros materiais. Um dos arguidos não compareceu à audiência de julgamento por se encontrar a cumprir uma pena de prisão no estrangeiro, tendo pedido para que o julgamento se faça na sua ausência.

Além deste há mais cinco arguidos detidos, quatro deles em prisão preventiva e um outro a cumprir uma pena de prisão à ordem de outro processo. Quatro dos arguidos estão acusados de um crime de tráfico de estupefacientes, sendo que dois deles (um casal) respondem também por vários crimes de furto e simulação de crime. Dos restantes arguidos, dois respondem por vários crimes de furto e os outros quatro estão acusados de um crime de tráfico de menor gravidade.

