Idosa invisual “impedida” de votar nas Caldas de São Jorge

Uma idosa terá, alegadamente, sido “impedida” de exercer o seu direito de voto no passado dia 6 de Outubro, data das Eleições Legislativas, nas Caldas de São Jorge. A acusação é levantada por Quintino Silva, genro da visada. A situação terá acontecido na mesa de voto número dois, durante a tarde. “Um dos elementos da mesa opôs- -se à possibilidade de deixar a minha sogra votar, afirmando que só deixaria que ela o fizesse mediante a apresentação da respectiva carta médica que confirmasse a sua incapacidade visual” – relata Quintino Silva. A senhora fazia-se acompanhar do seu marido, de 82 anos e com doença oncológica, que, ao constatar que a companheira estaria a ser impedida de votar, decidiu também não o fazer. O casal possui ainda uma outra filha portadora de deficiência motora, e deslocaram-se em família às urnas das Caldas de S. Jorge para votar.