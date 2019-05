Mais Imaginarius: atribuição de diferentes bolsas de apoio

Incentivo à criação artística nacional e internacional

Na contínua aposta da afirmação e internacionalização da Cultura em Santa Maria da Feira, a Câmara Municipal aprovou, na sua última reunião, um conjunto de apoios financeiros a atribuir no âmbito do Mais Imaginarius’19, um concurso internacional que desafia artistas emergentes a apresentarem criações para o espaço público no Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua.

Para a companhia vencedora do Prémio Mais Imaginarius’18, Cie Du Paon, a autarquia aprovou a atribuição de uma bolsa de apoio, no valor de 5 000 euros. Curve é o espetáculo que esta companhia turca preparou, em estreia absoluta, para o Festival Imaginarius’19, integrando a secção Criações Imaginarius. Num misto de dança e teatro, Curve conta a história sobre a maior maldição da humanidade.

