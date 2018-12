Imaginarius distinguido nos German Designs Awards

O design do festival Imaginarius, assinado pelo ilustrador André da Loba para a edição de 2017, foi premiado com a distinção “Winner” no prestigiado concurso ‘German Designs Awards’, na categoria de “Excellent Communications Design Event”.

O conceito criativo da imagem do Imaginarius 2017 foi valorizado pelo júri do ‘German Designs Awards’ ao afirmar que “o festival internacional de teatro de rua é um evento fantástico que permite que os residentes e visitantes experimentem o potencial criativo da cidade com todos os seus sentidos”.

