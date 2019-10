Infected Experience chega para assombrar o Europarque

Sem tempo, sem limite, sem áreas seguras, o EUROPARQUE é assolado por um vírus biológico e chegar à fórmula HTF2 é a única garantia de sobrevivência. Quem conseguirá terminar com vida? E a que custo? Uma experiência multissensorial, é o que propõe o EUROPARQUE para o Halloween, a 31 de outubro e 1 de novembro. Mas, desta feita, o vírus que transforma humanos em mortos-vivos está longe de ser o único perigo… A Fórmula HTF2 é o antídoto para o vírus capaz de infectar um grande número de pessoas e que as transforma numa espécie de zombies. Esta arma biológica sofreu uma mutação e o contágio não acontece apenas após uma mordida, bastando o toque para o vírus sobreviver na pele do infetado. O efeito da epidemia é devastador, pelo que, tomar a Fórmula HTF2 num curto espaço de tempo é a única solução para salvar a humanidade. E quem sabe, resgatar alguns inocentes neste cenário apocalíptico. Percorrer as áreas do EUROPARQUE em busca da salvação é a única saída, mas pode ser uma experiência aterradora quando já não há áreas seguras. Os túneis, áreas técnicas e floresta escondem vários perigos e ninguém está a salvo nos três quilómetros de fuga.