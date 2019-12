No passado sábado, dia 7 de Dezembro, o partido Iniciativa Liberal realizou um Colóquio, circunscrito ao tema “A Saúde em Portugal”, com início marcado para as 15h00, no Auditório da Junta de Freguesia de Argoncilhe. A análise centrou-se nas temáticas do Excesso de Medicamentos, do Rastreio e Cuidados preventivos da População, dos Alertas e Cuidados com a Saúde e do Acesso aos Cuidados.