Joana Sá Pereira apresenta recandidatura à Federação Distrital de Aveiro da Juventude Socialista

Apresentação pública da candidatura decorreu no passado sábado na Junta de Freguesia de Santa Maria da Feira

Joana Sá Pereira, de 26 anos, residente na Mealhada, eleita recentemente Deputada à Assembleia da República, será recandidata à presidência da Federação Distrital de Aveiro da Juventude Socialista.

A apresentação pública da candidatura “Renovar o compromisso | Por Aveiro, um Construir à Esquerda!” decorreu no passado sábado, dia 9 de Novembro, às 14h30, na Junta de Freguesia de Santa Maria da Feira, momento para o qual “todos os jovens do distrito de Aveiro estão mobilizados nesta renovação da Federação Distrital de Aveiro da JS”, lê-se em comunicado. A eleição ocorrerá no XX Congresso da Federação Distrital de Aveiro da Juventude Socialista, que ocorrerá no dia 15 de dezembro, em Águeda.

