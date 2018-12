Lançamento de novas peças de Vista Alegre sobre Castelo da Feira

Três novidades e um desenho singular: um prato de bolo, chávenas de chá e um prato de tapas são as novas peças desenhadas pela designer Sara Araújo em sincronização com a Vista Alegre.

No ano transato lançaram um prato raso para colocar, por exemplo, a tradicional fogaça na mesa e uma chávena de café com o Castelo de Santa Maria da Feira representado; produtos que foram bem sucedidos. Agora lançam três peças novas: um prato rectangular de tapas com uma dimensão maior, a chávena de chá e um prato marcador (ou prato de bolo). Há cerca de um ano identificaram a necessidade de a loja “Coisas Giras” possuir uma linha do ex-líbris feirense, uma vez que existia uma vasta procura por estes objetos.

