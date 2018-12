A Associação Rancho Folclórico de S. Tiago de Lobão apresentou o livro “Lobão Terra do deus Maior” (que serviu de mote ao projeto apresentado pela Associação ao Município de Santa Maria da Feira, no âmbito do PAPC – Programa de Apoio a Projeto Culturais 2018), da autoria do Professor Carlos Dias, no Centro Cultural de Lobão, a 1 de dezembro.

A sala do Centro Cultural de Lobão foi pequena para acolher as gentes da terra e todos quantos quiseram marcar presença nessa noite que, vindo-se já a antecipar que fosse única, acabou por se cumprir de forma verdadeiramente extraordinária.

