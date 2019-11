MAGIA DO NATAL CHEGA AO MERCADO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

O MERCADO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA “VESTE-SE” A RIGOR COM

AS TRADICIONAIS ILUMINAÇÕES E ENFEITES NATALÍCIOS PARA RECEBER, ENTRE

29 DE NOVEMBRO A 29 DE DEZEMBRO, MAIS UMA EDIÇÃO DO “NATAL NO

MERCADO”.



Depois do sucesso da primeira edição, em 2018, a Câmara Municipal de

Santa Maria da Feira volta a promover o “Natal no Mercado”,

qualificando a experiência de vivência e de visita ao Centro

Histórico de Santa Maria da Feira, não só aos residentes, mas também

aos milhares de visitantes nacionais e internacionais que neste período

festivo acorrem à cidade feirense, atraídos pelo maior parque

temático de Natal do país, o Perlim.