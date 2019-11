Magusto comunitário em Milheirós de Poiares

No próximo sábado, dia 9 de novembro, a Junta de Freguesia de Milheirós de Poiares irá levar a cabo a iniciativa do “Magusto Comunitário”, pelas 18h00.

O evento irá contemplar a participação da animação musical do Rancho Folclórico “As Florinhas das Caldas de S. Jorge” que irá tomar lugar na Praça S. Miguel. Contudo, em caso de as condições atmosféricas não o permitirem, a iniciativa decorrerá no antigo Restaurante Panorama. O caldo-verde e as castanhas são oferta, sendo que no local encontram-se à venda bifanas, bolos e bebidas.