Máquina de Memórias no Museu do Papel

Obra de Patrick Hubmann exposta até 17 de novembro

No âmbito das Jornadas Europeias do Património, a Máquina de Memórias do artista plástico Patrick Hubmann, apresentada ao público pela primeira vez no Festival Imaginarius, estará exposta, desde o passado dia 27 de Setembro, no Museu do Papel Terras de Santa Maria.

Máquina de Memórias reúne as memórias de uma comunidade composta por 140 mil feirenses. Através de 120 participantes, dos 17 aos 101 anos de idade, partilham-se objetos, histórias, vivências e saber-fazer que traduzem a memória individual e coletiva. As memórias foram materializadas com a construção da máquina que apresenta uma estrutura com carril onde pequenos carrinhos se movem transportando objetos. Cada objeto tem um código que corresponde a um vídeo e o seu movimento despoleta a exibição da memória respetiva.

