“Mar de Ilusões” no Encontro com o Teatro n’A Flor de Aldriz

No próximo Encontro com o Teatro n’A Flor de Aldriz irá realizar-se a apresentação do espetáculo “Mar de ilusões”, uma produção da Companhia de Teatro de Montes da Senhora.

O “Mar de Ilusões” é um espetáculo de variedades distintas, composto por quadros (sketches) de teatro, drama, revista à portuguesa, cabaret, fado, música popular portuguesa, matrafonas, stand up comedy, mímica, dança diversificada e muito mais.

O custo de entrada será de 2€ para sócios e de 3€ para o restante público. Para mais informações e reservas poderão contactar o 934 337 764 ou aflordealdriz@gmail.com .