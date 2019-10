McDonald’s celebra Dia do Fundador, dedicado a Ray Kroc

Na passada sexta-feira, dia 4 de Outubro, a McDonald’s celebrou o Dia do Fundador, com o objetivo de prestar homenagem a Ray Kroc, o fundador da McDonald’s, e os seus princípios e filosofias, que são ainda hoje responsáveis pelo sucesso da marca em todo o mundo: “Retribuir à comunidade parte daquilo que ela nos dá”. A celebração decorreu a nível mundial, com o intuito de reforçar os laços com a comunidade envolvente e, por isso, foram convidados alguns agentes locais, que passarem uma parte do dia no Restaurante de Santa Maria da Feira.

Presentes na iniciativa estiveram o Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, o responsável pelos cinco restaurantes da região de Entre Douro e Vouga, Francisco Nadais, representantes da Polícia de Segurança Pública de Santa Maria da Feira, dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria da Feira, o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Lourosa e o Director do Pingo Doce.

Depois da receção aos convidados, pelo Franquiado, Supervisor e Gerente de Restaurante, foi visualizado um vídeo com informação institucional da McDonald’s, e posteriormente realizada uma visita pelas instalações do estabelecimento. No final, os presentes foram convidados a confecionar a sua própria refeição. A McDonald’s está em Portugal desde o ano de 1991, reunindo já cerca de 6600 colaborados em território nacional. “Trabalhamos diariamente para sermos o restaurante preferido dos nossos clientes” – afirmou Francisco Nadais, acrescentando que o restaurante de Santa Maria da Feira aglomera já uma média de 38 mil transações mensais.