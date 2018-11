O Centro de Congressos de Milheirós de Poiares foi palco, no dia 24 de novembro, da cerimónia de entrega do Prémio Rotary Melhores Alunos 2018.

Na cerimónia, que decorreu pelas 17h00 foram premiados os melhores alunos do 9º, 12º anos (cientifico humanísticos e profissionais) e Licenciatura do concelho.

O premiado com o título de melhor aluno do concelho no passado ano letivo foi Ivo Fernandes, aluno que terminou o 12º ano na Escola Global com uma média de 20 valores.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.