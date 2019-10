Mosteirô dá vida ao medievalismo com In Illo Tempore

Durante os dias 11, 12 e 13 de Outubro, a freguesia de Mosteirô abriu as portas a tempos antigos, recebendo a Feira Medieval “In Illo Tempore” e, com isso, trazendo a história para as ruas e para as várias representações albergadas. O certame contou ainda com muita animação, stands dedicados à gastronomia, boa disposição. A Feira Medieval “In Illo Tempore” é uma organização conjunta do Fórum Ambiente e Cidadania e da Junta da União de Freguesias de São Miguel de Souto e Mosteirô.