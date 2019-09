Motorista evitou suspeitos de furtar gasóleo e acabou detido

Após vários furtos, o motorista instalou um sistema de aviso que atuou no momento do roubo

Na passada madrugada de terça-feira, 24 de setembro, um motorista foi detido minutos após ter evitado mais um furto de combustível no seu camião, em Lourosa. O homem, que perseguiu os assaltantes, acabou algemado e detido por tê-los ameaçado.

Segundo o Jornal de Notícias, o camionista, de 46 anos, deu entrada no Tribunal da Feira, algemado e na companhia da GNR, depois de ter passado a noite detido numa cela do posto de Lourosa. No tribunal permaneceu longas horas até ser ouvido no Ministério Público. Acabou por sair em liberdade, sob termo de identidade e residência. A via-sacra deste camionista começou pelas 01h30 horas, na Rua Romana, no pátio de uma empresa devoluta onde o camionista tem autorização para estacionar o camião.