Mundo encantado do Perlim regressa esta semana

“No meio da Quinta do Castelo, perto da Árvore do Amor, ficou caída, desde o último Natal, uma sementinha muito pequena e frágil que veio trazida pelo vento da magia, não sabemos muito bem de onde! Ao mesmo tempo que a queda das folhas anuncia a chegada do outono, ao mesmo tempo que os cogumelos já espreitam e um tapete cor-de-laranja pinta a Quinta do Castelo, começam a despontar da terra pequenos guizos que se fazem ouvir nuns sonoros tilintares”. Esta é um trecho da história de Perlim, que se prepara para, mais uma vez, espalhar a magia do Natal por Santa Maria da Feira.

Durante 22 dias, de 1 a 30 de dezembro existem, no maior parque temático de Natal do País espetáculos musicais, histórias de encantar, teatros, animação circulante entre outras atividades inspiradas no imaginário infantil de Perlim, o mundo mágico dos ajudantes do Pai Natal.

