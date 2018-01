Museu e Colégio de Lamas constroem Menina Fogaceira com quatro metros de altura

O Museu de Lamas e o Colégio não quiseram passar ao lado da Festa das Fogaceiras, celebrada no passado sábado, 20 de Janeiro. Com quase quatro metros de altura, foi erguida a “provável” maior Menina Fogaceira do Mundo, elaborada pelas mãos de Manuel Augusto Fontes (colaborador do Museu) em cortiça e derivados, sendo posteriormente decorada pelos alunos do 9º ano da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica do Colégio, e está em exposição no bloco administrativo da instituição de ensino lamacense. Posteriormente, a figura será integrada no núcleo temático “São Sebastião: o voto, a identidade, a arte”, patente na exposição permanente do Museu de Santa Maria de Lamas.