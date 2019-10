“Natal no Mercado” de Santa Maria da Feira

Durante todo o mês de dezembro – entre 29 de novembro e 29 de dezembro –, o Mercado Municipal de Santa Maria da Feira entra no espírito natalício, recebendo espaços temporários de comércio de produtos alimentares, de restauração e bebidas, artesanato tradicional e urbano, produtos de design e vintage, muita animação, luz e cor, em mais uma edição do “Natal no Mercado”.

Na sua última reunião, realizada a 7 de outubro, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira aprovou o Regulamento e Normas de Participação para o Concurso de Atribuição de Espaços Temporários do “Natal no Mercado” 2019, estando já a decorrer o prazo para apresentação de candidaturas, terminando no dia 31 de outubro. Este concurso destina-se a todos os operadores económicos que exerçam atividade de restauração, bebidas ou comércio, legalmente habilitados para o efeito, oferecendo, naquele espaço, diferentes artigos e produtos natalícios, dos alimentares – vinho quente, chocolate, chás e infusões, rabanadas, sonhos, leite creme, aletria, doces com canela, gengibre e maçapão, chocolates, vinhos, bebidas licorosas, queijos, mel, compotas, entre outros –, ao artesanato urbano e tradicional, design e vintage – enfeites de natal, presépios, livros, moda, cerâmica, joalharia, decoração e brinquedos.