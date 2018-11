Entre luzes, decorações, música e muita animação, a primeira edição do ‘Natal no Mercado’ reunirá mais de duas dezenas de expositores no Mercado Municipal de Santa Maria da Feira. As propostas incluirão sabores típicos natalícios, produtos agroalimentares e produtos de artesanato urbano e tradicional.

O evento, de entrada livre, será inaugurado a 30 de novembro, com a chegada do Pai Natal, às 21h30, e funcionará de quinta-feira a domingo, até 30 de dezembro.

