Orkin chega a Portugal com inauguração em Espinho

A maior empresa de controle de pragas do mundo, subsidiária da Rollins Inc., realizou a inauguração do seu primeiro estabelecimento em Portugal, no passado dia 9 de outubro, em Espinho.

Desde 1901, a Orkin foca-se na proteção das empresas com a combinação de um amplo conhecimento científico de pragas e com uma compreensão integral das necessidades únicas de cada cliente. Atualmente, a Orkin alcançou a confiança de mais empresas nas Américas do que qualquer outro prestador de serviços de gerenciamento de pragas, atendendo a mais de 1,7 milhão de clientes. Com mais de 400 localidades espalhadas pelo mundo, a Orkin fornecerá “um serviço consistente e de alta qualidade – onde quer que esteja”. “Por que arriscar quando você sabe que a Orkin aplicará mais de um século de experiência ao seu programa de gerenciamento de pragas, tudo isso com uma das garantias mais completas do setor?”, referem em comunicado.

A Orkin apresenta uma faturação anual de 2,4 biliões de dólares, sendo que detém uma parcela no mercado mundial de controle de pragas de 20%. A marca realiza “o controlo de pragas no sistema de segurança alimentar e da indústria alimentar” e nos Estados Unidos da América, “É muito ligado ao controlo de térmitas, sendo que a empresa apresenta um carácter muito forte neste aspeto”, referiu o CEO da Orkin Portugal, Sérgio Farias.