Tem 58 anos e é natural de Lobão. À primeira vista José Fernando Pereira parece um homem comum, mas só quem o conhece sabe o seu talento. Com as suas mãos, transporta a arte para a tela. Paisagens, pensamentos, pessoas, objetos. “Tudo pode ser pintado, basta querer ”, explica o pintor feirense.

Atualmente está desempregado mas era empregado de comércio. Nunca se dedicou exclusivamente à pintura mas a sua grande paixão, que já vem de berço, nunca foi esquecida. “ Ainda guardo uma capa com os meus primeiros trabalhos antigos. São experiências porque eu pintava em todo o lado. São aqueles desenhos a que eu chamo ‘brincadeiras’”.

