“Passeios na Minha Terra” destinos definidos em Cova e Bugaço

Penacova e a Serra do Buçaco são o destino da iniciativa “Passeios na Minha Terra” de 2019. O programa de passeios, direcionado à população sénior do concelho de Santa Maria da Feira, tomou como destino, para esta edição, os concelhos afetados pelos incêndios de 2017.

Mosteiro de Lorvão, Museu Militar do Buçaco, Palace Hotel do Bussaco, Museu do Moinho Vitorino Nemésio, Moinhos da Portela de Oliveira e Fornos da Cal são alguns dos locais do concelho de Penacova e na Serra do Buçaco que os seniores poderão visitar. Os “Passeios na Minha Terra” decorrem “entre maio e outubro, num total de 30 passeios”, lê-se no comunicado.

