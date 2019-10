Pavilhão Municipal de Mozelos inaugurado

O concelho de Santa Maria da Feira tem um novo equipamento vocacionado para a prática desportiva. O Pavilhão Municipal de Mozelos foi inaugurado na manhã do passado sábado, pelo Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, que procedeu ao descerramento da placa inaugural, em conjunto com o presidente da Junta de Freguesia de Mozelos, José Carlos Silva. Seguiu-se uma visita às instalações e alguns momentos culturais proporcionados por três grupos de dança da freguesia:Tuna Musical Mozelense; GDC Mozelos; e Sobral Sem Parar.

Na cerimónia estiveram também o presidente da Assembleia Municipal, Amadeu Albergaria, a vereadora do Desporto, Cristina Tenreiro, o vereador das Obras Municipais, António Topa Gomes, o presidente da Assembleia de Freguesia, António Eusébio Amorim, e vários residentes, entidades e coletividades da freguesia e do concelho que fizeram questão de presenciar este ato, que vem reforçar a oferta e a melhoria da qualidade da prática desportiva no município de Santa Maria da Feira.