Passada mais uma semana, Perlim, o maior parque temático natalício do país, continuou a somar sonhos, desejos e visitas dos mais novos. As condições meteorológicas algo desfavoráveis acabaram por provocar o funcionamento condicionado do parque, mas tal realidade não foi um factor impeditivo para que a magia continue a acontecer na Quinta e nos espaços adjacentes e que circundam o Castelo de Santa Maria da Feira. Perlim é, por si só, um pedaço de magia. À entrada, os caminhos, jardins e florestação enchem-se de chapéus de gnomos, cogumelos gigantes e, logo ali, o visitante sente-se pequeno, algo diminuto, quando colocado dentro de todo o contexto e cenários típicos dos mais remotos contos de fadas, das histórias que se contam, ao cair da noite, para chamar o sono para perto.

