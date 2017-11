2,5 milhões de euros para remodelação da Escola Coelho e Castro

Foram várias as adjudicações aprovadas na passada reunião de Câmara. Para além de terem sido aprovados sensivelmente dois milhões e meio de euros para a remodelação da Escola Coelho e Castro (Fiães), foram ainda conferidos 156 mil euros para a construção do Centro Veterinário Municipal, 457 mil euros para a requalificação da Rua da Igreja (S. Paio de Oleiros) e 289 mil euros para pavimentação em vários arruamentos do Concelho. António Bastos, vereador do PS, alertou para a existência de “um muro que oferece perigo iminente de ruína”, perto do Centro Escolar de Valrico, em S. Miguel de Souto. O auto de recepção definitiva da empreitada foi aprovado sem o sinal verde dos vereadores do Partido Socialista. A vereadora da educação, Cristina Tenreiro, assegurou que a situação “está sinalizada” e que já se encontram dois pelouros (em conjunto com Vítor Marques) “a trabalhar no assunto no terreno”.