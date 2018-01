Amadeu Albergaria acusa Ministério de afastar alunos com mais de 18 anos do desporto escolar

Amadeu Albergaria dirigiu uma pergunta ao Ministério da Educação pondo em causa o regulamento do Programa Desporto Escolar 2013-2017, alterado no ano passado. O deputado social democrata acusa a tutela de afastar os alunos com mais de 18 anos da competição no âmbito do desporto escolar. Amadeu Albergaria denuncia que passou a ser permitida, apenas, a inscrição de alunos praticantes no escalão júnior (sub-21) nas modalidades de boccia, goalball e desportos Adaptados (na disciplina de multiactividades). Nesse contexto, quer saber do ministro a razão pela qual foi alterado o regulamento, que impede alunos inscritos em escolas secundárias de participar no desporto escolar.

O vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, lembrou que o governo do seu partido assumiu o “desporto como uma componente essencial para o desenvolvimento integral do cidadão, alargou gradualmente a oferta de atividades físicas e desportivas a todos os alunos e o estímulo à prática de modalidades com elevado potencial desportivo, presentes nos quadros competitivos nacionais e internacionais, consolidando inclusivamente projetos iniciados como o alargamento das atividades desportivas ao 1.º ciclo e a criação dos centros de formação desportiva”.

