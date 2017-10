Amadeu Albergaria acusa primeiro-ministro de ter “falhado aos aveirenses”

O deputado do PSD Amadeu Albergaria interveio na discussão da moção de censura ao governo apresentada pelo CDS-PP, no dia 24 de Outubro, e exigiu do governo uma resposta sobre quando e como é que as ajudas começam a chegar ao terreno para fazer face aos prejuízos causados pelos incêndios no distrito de Aveiro.

O deputado afirmou que no distrito “estão centenas de postos de trabalho em risco. Exigimos saber quando e como é que as ajudas começam a chegar ao terreno para que estes empregos não se percam. Não há tempo a perder. Ontem já era tarde. Não se atreva a voltar a abandonar as pessoas” – alertou.

A questão foi levantada na sequência da visita dos deputados às áreas mais afectadas pelos incêndios da semana passada, como Castelo de Paiva, Arouca e Vagos, num distrito em que também os concelhos de Oliveira do Bairro, Mealhada, Ílhavo e Aveiro sofreram danos assinaláveis.

