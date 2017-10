Anselmo Oliveira não estranha resultados

Anselmo Oliveira, candidato do PNR, não se mostrou surpreso com os resultados alcançados nas eleições e assume que, mais do que uma vitória do PSD, se trata de uma derrota dos restantes partidos. “Estava à espera de uma votação baixa. É evidente que houve uma votação massiva no PSD, o que significa que todos os outros partidos saem derrotados” – disse Anselmo Oliveira ao Jornal N. O candidato do PNR assume mesmo que esperava um resultado entre os 100 e os 200 votos em todo o concelho de Santa Maria da Feira. “Mediante as circunstâncias e os meios que tivemos à disposição na campanha, estavamos a aguardar um número entre os 100 e os 200 votos”.

Leia mais na edição impressa do Jornal N