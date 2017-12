Apoios para o Centro Social Padre José Coelho e Cerci-Lamas

Dentro dos assuntos da Ordem do Dia, estava prevista a aprovação da minuta do protocolo de cooperação a celebrar entre o município e o Centro Social Padre José Coelho. A atribuição de apoio financeiro acabaria por ser aprovada, num subsídio no valor de 198 mil euros, para obras de construção de um Centro de Dia e Jardim de Infância. A Cerci-Lamas efectuou um pedido de isenção de taxas à Câmara Municipal, que acabaria por ser aprovado. O valor estimado de isenção de taxas rondaria os 97 mil euros.

A freguesia de Rio Meão também viu aprovado o seu direito de superfície, para construção de uma Capela Mortuária. Foi igualmente decidida a adjudicação do concurso público de ampliação da rede de abastecimento de água e construção das redes de drenagem de águas residuais e pluviais na urbanização da Quinta das Penas, em Paços de Brandão. Os trabalhos, no valor de 133 mil euros, foram concedidos à empresa Paiva&Azeméis.

