As fendas que se agudizam na Venezuela, sem vista à machadada final

Maduro continua a conduzir a política venezuelana em jeito de uma ditadura, sem legitimidade conferida pela soberania popular. Agarrado ao poder, no seu pedestal, observa a miséria rastejada pela população. Há largos dias, no início do ano, Juan Guaidó, então Presidente da Assembleia Nacional, autoproclama-se Presidente interino da Venezuela, numa ação de reprova do regime chavista, herdado e adotado por Maduro. É inegável que a validade democrática está do lado de Guaidó, e daí não ser errado o reconhecimento do poder de soberania ao assumido líder da oposição, legalmente detentor da representatividade atestada. Guaidó encabeça a esperança que o povo venezuelano deseja apoiar, mas que o medo interdita a saída às ruas.

Volvidos dias em que os ventos bolivarianos não sopravam na cena internacional, eis que, na madrugada de 30 de abril, o mundo acorda com a imagem do líder avivado, aguçado, Guaidó, acompanhado pelo preso político Leopoldo López, que havia sido libertado pelas forças militares – baixas patentes e diga-se, reduzidas – que entretanto teriam passado para a vertente arejada.

