Autarcas “assinaram” o compromisso para novo mandato

No passado sábado, 14 de Outubro, pelas 11h00, o Auditório da Biblioteca Municipal abriu portas à tomada de posse dos membros constituintes da Assembleia Municipal, dos presidentes de junta de freguesia e do executivo camarário de Santa Maria da Feira. O discurso de Amadeu Albergaria, presidente da Assembleia Municipal, abriu a sessão, no espaço que descreveu como “a sala da democracia”.



Começa, agora, o novo mandato. Os rostos responsáveis pelo espectro político feirense nos próximos quatros anos assumiram o seu compromisso para com Santa Maria da Feira, numa cerimónia onde os intervenientes se comprometeram a desempenhar as funções que os feirenses lhes confiaram de forma “fiel”. Numa fase inicial, foram apresentados os nomes que compõe o executivo da Câmara Municipal. Emídio Sousa, Presidente da Câmara Municipal, foi o primeiro a subir ao palco, seguindo-se os vereadores Margarida Gariso, José Manuel Oliveira, Cristina Tenreiro, António Bastos, Vítor Marques, Lia Ferreira, Helena Portela, Gil Ferreira, António Topa Gomes e Délio Carquejo. Depois de Amadeu Albergaria ter declarado como “instalada” a nova equipa da Câmara Municipal, foi a vez dos membros da Assembleia Municipal serem apresentados. Antes do discurso do Presidente da Câmara Municipal, houve ainda tempo para os presidentes de junta de freguesia subirem ao palco e comprometerem-se perante o município.

