BE afirma que administração do CHEDV terminou mandato “há mais de um ano”

Partido realça ainda que Centro Hospitalar se encontra sem director clínico

Em comunicado, a distrital de Aveiro do Bloco de Esquerda afirma que a actual administração do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDV) está “em gestão corrente há cerca de um ano e meio”, uma vez que “o seu mandato terminou em Fevereiro de 2018” e que, desde então, não houve “nem recondução, nem nomeação de um novo Conselho” – lê-se. O CHEDV, que aglomera as unidades hospitalares de Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis e São João da Madeira, serve ainda concelhos como Arouca, Vale de Cambra, Ovar ou Castelo de Paiva, abrangendo cerca de 340 mil habitantes. “É um Centro Hospitalar de enorme importância, seja pelas unidades que o integram, seja pela diferenciação de cuidados de que é capaz, seja pela vasta população que serve” – afirma o Bloco de Esquerda, e acrescenta – “Também se estranha que este Centro Hospitalar esteja sem Diretor(a) Clínico há dois meses.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.