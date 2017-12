Bloco propõe alteração ao Regimento da Assembleia Municipal

O Bloco de Esquerda apresentou, em comunicado, um conjunto de propostas que “pretendem potenciar a participação dos cidadãos, tornar acessíveis as Assembleias Municipais a todos os feirenses, e democratizar e agilizar o funcionamento da Assembleia Municipal”. No documento dirigido ao presidente da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira, o Grupo Municipal do Bloco de Esquerda propõe que o período de intervenção do público se situe antes do “Período de antes da ordem do dia” e que a sua inscrição possa ser efectuada pelos diversos meios, com a antecedência de 12h.

O partido defende também que as recomendações, propostas, pareceres e moções deverão ser entregues nos Serviços de Apoio ao funcionamento da Assembleia Municipal com a antecedência de 12h, em vez das 48h previstas no Regimento em vigor. O Bloco considera também que sobre o exercício e garantia de petição, as petições devam ser subscritas por um mínimo de 150 cidadãos residentes no concelho, em vez do mínimo de 250 previsto no Regimento em vigor.

