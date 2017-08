Bombeiros defendem que pressão nos hidrantes é suficiente

O Bloco de Esquerda anunciou, em comunicado, que “teve conhecimento que a grande a maioria dos hidrantes instalados no concelho, não tem a pressão suficiente para alimentar os carros dos bombeiros em caso de necessidade”.

De acordo com o partido, “todos os anos o problema é detectado e a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira é informada da situação, mas estranhamente não obriga a Indaqua a cumprir com o que está estipulado legalmente”. “Torna-se inexplicável que a autarquia tenha medo de obrigar a Indaqua a cumprir com as suas obrigações legais. Esta situação coloca em risco a segurança de empresas, das habitações e de todos os cidadãos feirenses. A falta de coragem do presidente da Câmara está a colocar em risco o nosso território. Esperava-se que pelo menos tivesse audácia para defender os feirenses” – pode ler-se no documento.

O Bloco promete questionar a autarquia sobre esta situação. Jorge Coelho, Comandante dos Bombeiros de Santa Maria da Feira não confirma, nem desmente a afirmação: “O que posso dizer é que se é verdade que em algumas zonas não existe pressão, em outras a pressão é boa. Por outro lado, quando são feitos testes e a pressão não é a suficiente, contactamos a Indaqua para alertar para a situação. Em caso de não existir pressão, a Indaqua responde de imediato com envio de piquete” – afirma o responsável.

