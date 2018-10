No dia 6 de Outubro de 2018 a delegação da concelhia do CDS Feira visitou António Silva, sociólogo, no âmbito da prevenção sobre segurança e saúde no trabalho. António Silva dissertou acerca das várias problemáticas relacionadas com acidentes no trabalho e responsabilidade civil das empresas sobre os funcionários, sendo que para devidos efeitos abordou casos particulares de forma a passar a ideia geral do processo.

