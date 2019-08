CDS-Feira mostra-se “insatisfeito” com a situação do Europarque

CDS aponta que “limpeza foi insuficiente uma vez que ainda foi possível encontrar um peixe morto no lago principal do Europarque” no passado dia 1 de agosto

O Núcleo do CDS da União de Freguesias da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo informou, no passado dia 2 de agosto, sobre a “insatisfação” com a resolução dada à situação atual do Europarque.

“Após serem informado por alguns fregueses”, o núcleo do CDS deslocou-se ao Europarque na manhã do dia 1 de agosto para confirmar a veracidade das informações recebidas, tendo encontrado uma situação mais normalizada, mas que ainda assim pecou por uma má resolução das entidades responsáveis.“Os relatos recebidos apontavam para a elevada mortalidade de peixes no Europarque sendo que a visita do CDS ao local permitiu concluir que houve uma aparente limpeza do local para remoção desses peixes mortos, contudo essa limpeza foi insuficiente uma vez que ainda foi possível encontrar um peixe morto no lago principal do Europarque (…)”, lê-se em comunicado.

