CDS Feira de visita à ANDST

Concelhia enaltece o trabalho da associação e mostra “preocupação” com a mobilidade

No passado dia 7 de setembro, o CDS Feira foi convidado por António Silva, delegado da Associação Nacional dos Deficientes e Sinistrados do Trabalho (ANDST), com gabinete em Santa Maria da Feira, e responsável pela GEAST, para uma reunião centrada na segurança e saúde no trabalho. O CDS aproveitou para colocar algumas questões relacionadas com esta temática e enalteceu o trabalho realizado pela ANDST, mostrando também “preocupação” com as barreiras arquitetónicas para as pessoas com mobilidade reduzida, “não só em espaços abertos, mas também em espaços fechados de carácter público e em obras recentemente executadas no concelho” – lê-se, em comunicado.

