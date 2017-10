CDU apresenta propostas para o Orçamento Municipal

O eleito da CDU para a Assembleia Municipal, Filipe Moreira, fez chegar ao Conselho Municipal de Juventude 18 propostas para serem integradas no Orçamento da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira de 2018.

A CDU propõe a criação de um espaço online onde os jovens feirenses possam divulgar os seus projectos profissionais ou culturais; tarifários especiais para jovens nas infra-estruturas desportivas e culturais públicas; criar habitações a preço controlado para jovens; criação de uma rede efectiva de ciclovias e de percursos pedonais e da integração do Município na rede europeia de cidades com ciclo vias; integração a cidade na Rede de Cidades Amigas das Crianças; substituição e melhoria dos equipamentos da rede escolar de Jardins-de-Infância e Escolas Básicas do 1º ciclo; correcção de todas as anomalias e insuficiências registadas nos Centros Escolares recentemente inaugurados; criação de um programa concelhio que possibilite a aprendizagem gratuita de natação a todas as crianças; reforço da frota da rede de transportes municipais – Transfeira – ampliação de percursos e horários da mesma e dotação dos veículos e paragens de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; colocação de mais paragens de autocarros com abrigo nas diversas freguesias do município; maior divulgação da actividade do Conselho Municipal de Juventude; maior divulgação online da actividade dos órgãos autárquicos; criação do Provedor da Juventude; restauro e modernização dos espaços desportivos públicos, assim como a criação de um skate parque (para o qual entendemos que o local mais adequado seria a Praça Fernando Pessoa em Santa Maria da Feira); desenvolvimento de acções que visem a realização de um torneio anual internacional de voleibol, no Pavilhão Municipal de Fiães, à semelhança do Torneio Internacional de Inverno de Voleibol da cidade de Assen (Holanda); encetar esforços para que o Festival de Cinema Luso-Brasileiro tenha uma secção dedicada exclusivamente aos mais novos, onde será promovida uma mostra de filmes realizados com recursos a equipamentos de baixo custo (por exemplo telemóveis) sobre temáticas livres ou previamente seleccionadas. Posteriormente, avançar com a integração deste Festival no Plano Nacional de Cinema da Direcção Geral da Educação; criação de um festival de música clássica das escolas de música e conservatórios do município; assegurar uma maior qualidade das refeições escolares.