CDU atenta no Parque Infantil das Caldas

O eleito da CDU na Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira, Filipe Moreira, redigiu um requerimento, pedindo “esclarecimentos” à Câmara Municipal relativamente à situação e ao estado do Parque Infantil das Termas das Caldas de S. Jorge, apontando uma “grave carência na gestão” ao município. “Como é do conhecimento público, o município de Santa Maria da Feira tem uma grave carência na gestão, manutenção e cumprimento das normas relativamente aos diversos parques infantis existentes nas diversas freguesias. Esta realidade levou mesmo a ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica) a instaurar processos de contraordenação relativos a três parques infantis do concelho no ano de 2017” – lê-se no requerimento. A CDU acrescenta ainda que, “para além dos três parques que foram alvo de processos”, existem ainda “muitos outros que não cumpriam com todas as normas”. O local destinado à diversão infantil nas Caldas de S. Jorge apresenta, assim, “problemas nas infraestruturas de recreio, nomeadamente a degradação das padeiras”.

A redacção do documento foi motivada pela circulação de várias imagens nas redes sociais, de “funcionários” que se encontram a trabalhar no local. Funcionários esses que, nas palavras de Filipe Moreira, “não se apresentam identificados, a intervenção não se encontra sinalizada e o mais caricato, a intervenção decorrer com crianças a utilizarem o espaço sem que sejam cumpridas as normas mínimas de segurança”. “Nas imagens a circular é ainda possível verificar diversos instrumentos para a intervenção espalhados no parque, nomeadamente cabos de eletricidade e maquinaria” – lê-se no requerimento.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.