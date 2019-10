Concelhia do CDS-Feira avalia o resultado das Legislativas 2019

Números atribuídos “à Comissão Política Nacional” e não à Concelhia

A Comissão Política Concelhia do CDS de Santa Maria da Feira reuniu na passada sexta-feira, dia 11 de outubro, e deliberou que o resultado das Eleições Legislativas 2019 “não foi o esperado pelo partido, contudo esse resultado está diretamente ligado à Comissão Política Nacional e não propriamente à Concelhia”.

Neste sentido, a Comissão Política Concelhia da Feira pretende deixar “clarificado” que “tudo fez em prol de um bom resultado nas eleições, e que uma demissão da equipa Concelhia seria uma opção absurda, uma vez que, e realçamos, o resultado foi menos bom para todo o partido e não apenas para esta equipa”.

O CDS – Feira deixou ainda uma palavra de agradecimento para a António Carlos Monteiro “por todo o trabalho efetuado nos últimos 4 anos, em prol do nosso concelho de Santa Maria da Feira e do distrito de Aveiro” e parabenizou João Pinho de Almeida pela sua eleição, “tendo a certeza que fará um excelente na Assembleia da República, na defesa do nosso concelho com no distrito de Aveiro”.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.