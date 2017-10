Conheça os novos rostos das Juntas de Freguesia

No rescaldo das Eleições Autárquicas, foram sete as freguesias que viram os rostos da sua liderança alterada. Em São João de Ver, Nuno Albergaria (PSD) substitui agora o executivo conduzido por Amaro Araújo, tendo conquistado 2.245 votos, ou seja, cerca de 44% do eleitorado sanjoanense. Em Romariz, Anacleto Costa (PSD) será o sucessor de Manuel Jacinto Moreira, depois de ter registado 49% da votação no passado dia 1 de Outubro, com 834 votos. Argoncilhe também registou mudanças no executivo, com Manuel Santos (PSD) a ocupar o lugar de Manuel Coimbra, com 41,57% da intenção dos votantes (sem maioria). Já São Paio de Oleiros, que anteriormente se encontrava sob domínio socialista, elegeu Maximino Costa (PSD) como seu futuro representante. Souto e Mosteirô mantém-se sob a alçada socialista, mas com um rosto diferente : o advogado Francisco Andrade (PS), com 1.419 votos. Lucídio Dias (PSD) é agora o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria de Lamas, tendo registado 42,3% das intenções de voto. Em Milheirós de Poiares, o movimento “Mais Milheirós”, encabeçado por Manuel Melo, acabaria por reunir o consenso dos eleitores, com 47,35% dos votos. São João de Ver, Milheirós de Poiares, Romariz, Argoncilhe, São Paio de Oleiros, Santa Maria de Lamas e Souto e Mosteirô elegeram um novo presidente para a respectiva assembleia de freguesia, e o Jornal N foi conhecer de perto as novas medidas e os planos que os (agora) líderes pretendem implementar nos seus territórios.

Manuel Melo, cabeça-de-lista do movimento “Mais Milheirós”, depois de contactado pelo Jornal N, recusou-se a prestar qualquer declaração “até à tomada de posse”.

