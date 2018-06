CDS visita Feirense

No passado Sábado, dia 2 de junho de 2018, uma delegação do CDS Feira, composta por Ângelo Santos, Rui Tavares, Victor Plácido, Daniel Santos, Joaquim Oliveira e Fernanda Alves, visitaram o complexo desportivo feirense, em Sanfins. O objetivo era inteirarem-se das obras que estão a ser executadas e ver como está a ser preparado o torneio do centenário do clube, que ali se vai realizar durante o mês de junho.

Segundo o CDS “congratulamo-nos com todo o esforço e empenho de todos os colaboradores que proporcionaram a realização deste torneio. Fazemos votos para que esse evento não seja uma exceção, mas que se possa concretizar anualmente, e assim criar uma dinâmica em Santa Maria da Feira, para que se continue a realizar eventos desta grandeza”.

