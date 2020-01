Deputada Helga Correia não vê “uma linha” no Orçamento para a reabilitação do Vouguinha

Social-democrata expressa-se em audição ao Ministro das Infraestruturas

A deputada do PSD Helga Correia lamentou esta segunda-feira que o Orçamento do Estado para 2020 (OE) não contemple “uma linha” para a reabilitação do Vouguinha. Numa audição ao ministro das infraestruturas, a parlamentar social democrata notou que o Plano Nacional de Investimentos 2030 “ficou na gaveta”. “Os vários estudos sobre a modernização da Linha do Vouga concluíram que há viabilidade económica e que a Linha do Vouga é estruturante para a dinâmica e potencia a atividade dos municípios a sul da Área Metropolitana do Porto” – acentuou Helga Correia, recordando que se trata de “uma reivindicação antiga dos autarcas e das populações”.

Helga Correia defendeu o projeto lembrando que Oliveira de Azeméis faz parte da Área Metropolitana do Porto juntamente com mais três concelhos atravessados pela linha centenária do Vouga – os concelhos de São João da Madeira, Santa Maria da Feira e Espinho – e mais dois concelhos, Arouca e Vale de Cambra.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.