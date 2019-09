Deputada municipal do PSD Ana Lamas é conselheira na Universidade de Verão

Jovem feirense foi escolhida para fazer o discurso de abertura

A deputada municipal do PSD, Ana Lamas, participa na Universidade de Verão do PSD como Conselheira. Ana Lamas é também membro da Assembleia de Freguesia de Nogueira da Regedoura e faz parte dos órgãos do PSD e da JSD de Santa Maria da Feira. Esta indicação surge após ter sido considerada uma das melhores alunas da Universidade de Verão (UV) na edição de 2018. A tarefa dos Conselheiros, num total de cinco, consiste em garantir que os alunos se sentem apoiados na execução nas diversas atividades que lhes são confiadas, garantir que se sentem parte integrante da família UV e garantir acima de tudo que os alunos saem da UV felizes, com o sentimento de que todos temos algo a oferecer à sociedade. Foi à Ana Lamas que coube a responsabilidade da abertura da presente edição (16ª) onde discursou sobre a experiência enriquecedora adquirida através da Universidade de Verão de 2018, algumas dicas para superar o desafio e acima de tudo tentar transmitir o crescimento e desenvolvimento pessoal que cada um adquire ao participar nesta experiência. Salientou ainda, com enorme convicção que esta tinha sido sem dúvida uma das melhores semanas da sua vida. Para a jovem feirense esta participação significa “voltar a ter uma experiência num local onde fui muito feliz e na qual me desenvolvi nas mais variadas vertentes. Ser aluno da Universidade de Verão é um enorme privilégio, uma vez que temos a oportunidade de sermos desafiados diariamente durante sete dias”.

