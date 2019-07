Emídio Sousa acusa Governo Central de “ataque indecente” a autarcas

O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, acusou na passada quarta-feira o Governo de estar a fazer um “ataque indecente” às autarquias para aligeirar as suas próprias responsabilidades na prevenção de incêndios. O também ex-presidente da Área Metropolitana do Porto recorda que já antecipara esta reação do Estado em 2017, quando abordou o tema publicamente no congresso de Portimão da Associação Nacional de Municípios Portugueses, e lamenta ver agora confirmadas as suspeitas que expôs após a tragédia de Pedrógão Grande.

