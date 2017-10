Emídio Sousa acusa presidente da Câmara de S. João da Madeira de tentar “surripiar” Milheirós

O presidente da Câmara de São João da Madeira, Jorge Sequeira, manifestou a intenção de integrar a freguesia de Milheirós de Poiares no seu concelho, na tomada de posse, argumentando que “os milheiroenses manifestaram a sua vontade inequívoca de pertencer” à cidade, mas o autarca de Santa Maria da Feira, já lhe respondeu em comunicado e não deixa nada por dizer. Emídio Sousa defende que “O Sr. Presidente da Câmara de São João da Madeira não percebeu nada dos resultados eleitorais autárquicos em Milheirós de Poiares, onde as listas do PSD para a Câmara e para a Assembleia Municipal tiveram uma vitória arrasadora. Isto significa que os milheiroenses querem continuar a integrar o concelho de Santa Maria da Feira (…) Ao invés de se pronunciar sobre os problemas e desafios da sua terra, optou por declarar solenemente que iria tratar de “anexar” a freguesia de Milheirós de Poiares, contra a vontade dos milheiroenses, surripiando-a ao concelho de Santa Maria da Feira” – defendeu. Emídio Sousa considerou lamentável “que um colega autarca utilize um momento tão solene para atacar um concelho vizinho, ao arrepio de todas as normas éticas, políticas e de solidariedade entre eleitos locais”, e lembrou “as boas práticas entre presidentes de câmara de todos os quadrantes partidários, construídas em mais de 40 anos de Poder Local, baseadas no respeito e na cooperação”. O autarca de Santa Maria da Feira adiantou ainda que “o Sr. Presidente da Câmara de São João da Madeira saberá perceber isto rapidamente e corrigir o erro, com a certeza de que terá um autarca vizinho disponível para desculpar este lapso”.

