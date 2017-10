Emídio Sousa disponível para vice-presidência do Conselho Metropolitano do Porto

O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, anunciou na passada terça-feira o fim do seu mandato como presidente do Conselho Metropolitano do Porto, mas mostrou-se disponível para assumir uma das vice-presidências do organismo. Depois das eleições autárquicas em que o PS saiu vencedor na região, o partido deverá indicar o nome do novo presidente do organismo.

Também o PSD vai reunir para definir quem é que indica para a vive presidência, e Emídio Sousa mostra-se disponível para ocupar o cargo se for da vontade dos sociais-democratas. “O PS venceu claramente e este é um processo natural e consensual que quem ganha lidera e, o primeiro vice-presidente, do segundo partido mais votado” – disse.

Sobre a vice-presidência, o autarca confirmou que não teve ainda “contacto formal com o PSD, que vai reunir para decidir quem são os seus representantes”. E se o seu nome for apontado para a vice-presidência da Área Metropolitana do porto, Emídio Sousa é claro: “não recuso, porque há vários os projectos que foram iniciados nos 8 meses do meu mandato que quero continuar a acompanhar”.

