Emídio Sousa disponível para vice-presidência do Conselho Metropolitano do Porto

O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, anunciou esta manhã o fim do seu mandato como presidente do Conselho Metropolitano do Porto, mas mostrou-se disponível para assumir uma das vice-presidências do organismo. Depois das eleições autárquicas em que o PS saiu vencedor na região, o partido deverá indicar o nome do novo presidente da Área Metropolitana do Porto. Também o PSD vai reunir para definir quem é que indica para a vice presidência, e Emídio Sousa mostra-se disponível para ocupar o cargo se for da vontade dos sociais-democratas. De acordo com o autarca, a Agência Europeia do Medicamento foi um dos dossiers que mereceu o seu empenho, e que quer continuar a acompanhar.

